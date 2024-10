Terlan: Mutter muss sich vor Einbrechern im Bad verstecken

Von: luk

Terlan – Am Dienstagabend hat sich in Terlan ein dramatischer Vorfall in einem Einfamilienhaus in Terlan zugetragen. Eine junge Mutter schloss sich mit ihrem drei Monate alten Baby im Badezimmer ein, während Einbrecher das Haus durchsuchten.

„Meine Freundin hörte verdächtige Geräusche aus dem Erdgeschoss, als sie unser Kind im Obergeschoss beruhigen wollte“, berichtet der 30-jährige Lebensgefährte, der während des Einbruchs beruflich in Bozen unterwegs war. Instinktiv nahm die Frau das Baby und sperrte sich im Badezimmer ein, berichtet die Zeitung Alto Adige.

Die Diebe, zwei sportlich gebaute Männer mit maskierten Gesichtern, drangen durch eine aufgebrochene Terrassentür ins Haus ein. Sie durchsuchten die Räume und näherten sich schließlich dem Badezimmer. Auch dort wollten sie nach Wertgegenständen schauen. Doch die junge Mutter bewahrte kühlen Kopf und schrie durch die Tür, dass die Carabinieri bereits unterwegs seien. Daraufhin flohen die Einbrecher mit lediglich 250 Euro, die sie aus einer Handtasche erbeutet hatten, in Richtung der umliegenden Felder.

Dank Überwachungskameras, die im Garten installiert sind, konnten die Täter gefilmt werden. „Die Aufnahmen zeigen zwei Männer, von denen einer ein Basecap, eine Sportjacke und schwarze Handschuhe trägt“, so der Hausbesitzer. Trotz der klaren Aufnahmen gelang es den Einbrechern, unerkannt zu entkommen.

Der Vorfall ist kein Einzelfall. In der gleichen Straße kam es schon zu mehreren weiteren Einbruchsversuchen. Besonders in der Erntezeit, wie während der Apfelernte und Weinlese, häufen sich solche Vorfälle in der Region Unterland, Überetsch und Etschtal. Generell ist der Herbst jene Zeit, wo wegen der früher einbrechenden Dunkelheit auch Übeltäter aktiver zu werden scheinen. Die Carabinieri ermitteln.