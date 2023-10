Terlan: Pkw kracht gegen Mauer

Terlan – In Klaus bei Terlan hat sich in der Nacht auf Samstag ein Verkehrsunfall ereignet. Um 2.13 Uhr in der Früh wurde Alarm geschlagen.

Ersten Informationen zufolge ist ein Pkw gegen eine Mauer geprallt. Auch der Notarzt stand im Einsatz.

Die Freiwilige Feuerwehr von Terlan und das Weiße Kreuz sind ebenfalls ausgerückt. Die Carabinieri kümmerten sich um die Unfallerhebungen.