Terlan: Vater und Sohn aus Tiefbrunnen gerettet

Terlan – Schauplatz des Unglücks war eine Hofstelle im Gemeindegebiet von Terlan. Ersten Informationen zufolge war am Samstagnachmittag kurz nach 15.00 Uhr in einem unbeobachteten Moment ein Bub in einen Tiefbrunnen gefallen. Beim Versuch, seinen Sohn sofort aus dem Brunnen bergen, blieb auch der Vater im Schacht des Tiefbrunnens gefangen.

Erst dank der Wehrleute der Freiwilligen Feuerwehr Terlan, die mit schwerem Gerät angerückt waren, gelang es, Vater und Sohn aus dem Tiefbrunnen zu befreien.

Weder der Mann noch der Bub trugen vom Unfall nennenswerte Verletzungen davon. Neben der Freiwilligen Feuerwehr von Terlan standen auch die Rettungskräfte des Weißen Kreuzes der Sektion Etschtal im Einsatz.