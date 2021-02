Testaktion in Mölten erfolgreich gestartet

Mölten – Am Tschöggelberg in Mölten ist am heutigen Samstag eine neue Testaktion gestartet: Zwei Mal pro Woche sollen die Bürger die Möglichkeit haben, sich im Ort einem Corona-Test zu unterziehen. In Mölten sind die Infektionszahlen zuletzt stark angestiegen.

Heute hat die Aktion begonnen. Medienberichten zufolge wird ab nun immer samstags von 7.30 Uhr bis 9.00 Uhr und dienstags von 18.00 bis 19.30 Uhr getestet. Eine Anmeldung ist vorerst nicht nötig.

Das Interesse war am heutigen Samstag groß. Viele haben daran teilgenommen. Die Bürger zahlen für den Test 20 Euro.