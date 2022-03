Teurer Ausraster

Bozen – Ein Bozner hat sich vor einiger Zeit dazu hinreißen lassen, zwei Stadtpolizisten, die lediglich ihrer Arbeit nachgegangen sind, wüst zu beschimpfen. Der Mann wurde in weiterer Folge wegen Beleidigung eines Amtsträgers angezeigt.

In den vergangenen Tagen hat sich der Mann diesbezüglich an die Gemeinde Bozen gewandt und zeigte sich bereit, einen Schadenersatz zu leisten. Dies wurde angenommen. Der Bozner bezahlt nun jedem Beamten, den er im Zuge seines Ausrasters beleidigt hatte, 400 Euro. Zusätzlich überweist er 400 Euro an die Gemeindekasse.

Damit erlischt gleichzeitig die Straftat, für die der Gesetzgeber eine Freiheitsstrafe von sechs bis 24 Monaten vorsieht.