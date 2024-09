Tiers: 47-jähriger Wanderer in der Bärenfalle abgestürzt

Von: mk

Tiers – Am Freitagvormittag kurz nach 11.00 Uhr ging der Alarm bei der Landesnotrufzentrale ein. Ein 47-jähriger Wanderer aus Deutschland ist im oberen Teil der Bärenfalle in Tiers rund 20 Meter abgestürzt.

An der Unfallstelle liegen rund zehn Zentimeter Neuschnee. Der Wanderer zog sich Verletzungen am Kopf, Becken und mehrere Abschürfungen am gesamten Körper zu.

Der Mann wurde von der Bergrettung Tiers zusammen mit dem Rettungshubschrauber des Aiut Alpin Dolomites mittels Winde geborgen und ins Krankenhaus Bozen gebracht.

Die Steige und Wege im Gebirge sind durch den verfrühten Wintereinbruch sehr rutschig.

Im Einsatz war die Bergrettung Tiers und der Rettungshubschraubers Aiut Alpin Dolomites.