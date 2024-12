TikTok-Aus in Albanien ab 2025

Von: fra

Tirana – Übereinstimmenden Medienberichten zufolge wird Albanien ab Anfang 2025 die beliebte Video-Plattform TikTok für mindestens ein Jahr vollständig abschalten. Dies kündigte der albanische Ministerpräsident Edi Rama am gestrigen Samstag an. “TikTok ist wie der Übeltäter im Viertel”, erklärte Rama bei einem Treffen mit Lehrern, Eltern und Psychologen in Tirana. “Wir werden ihn für ein Jahr aus unserem Viertel vertreiben.”

Die Maßnahme folgt einem tragischen Vorfall, bei dem ein 14-jähriger Schüler in Tirana bei einem Streit, der in sozialen Medien begonnen hatte, getötet und ein weiterer verletzt wurde. Dies löste eine breite Diskussion über die Auswirkungen von Online-Plattformen auf die Jugend aus. Als Reaktion darauf wird Albanien nun TikTok sperren und gleichzeitig Bildungsprogramme für Kinder einführen. Rama betonte, dass auch Eltern unterstützt werden sollen, um die Entwicklung ihrer Kinder besser zu begleiten.

Der Ministerpräsident kritisierte TikTok auch dafür, dass die Plattform in vielen Ländern Inhalte verbreite, die seiner Ansicht nach nicht förderlich seien. Im Gegensatz dazu hob er hervor, dass TikTok in China Inhalte verbreite, die Schülern helfen könnten, dem Unterricht besser zu folgen oder sich mit Umweltschutz zu beschäftigen.

Die Entscheidung Albaniens folgt auf ähnliche Schritte in anderen Ländern. In Australien wurde im November ein Verbot für Social-Media-Plattformen für unter 16-Jährige erlassen, und auch in Spanien wurde eine Altersgrenze von 16 Jahren für den Zugang zu sozialen Netzwerken festgelegt. In den USA tritt im Januar in Florida ein Gesetz in Kraft, das es Kindern unter 14 Jahren verbietet, Social-Media-Konten zu erstellen.