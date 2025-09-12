Toblach: Bäuerin von Kühen gegen Tür gedrückt

Von: ka

Toblach – Am späten Freitagnachmittag war der Stall eines Hofes in Toblach Schauplatz eines schweren Arbeitsunfalls. Gegen 17.00 Uhr wurde die 48-jährige Bäuerin des Hofs bei der Stallarbeit von zwei Kühen zwischen Tür und Türstock eingeklemmt. Dabei erlitt sie schwere Verletzungen. Sie wurde vom Notarzt und den Rettungskräften erstversorgt und ins Krankenhaus von Bruneck eingeliefert.

Vor Ort waren ein Notarzteinsatzfahrzeug und ein Rettungswagen der Sektion Innichen des Weißen Kreuzes im Einsatz.