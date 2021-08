Toblach: Vier Verletzte auf dem Radweg

Toblach – In Toblach hat sich auf dem Radweg in Richtung Cortina am Mittwochnachmittag gegen 16.30 Uhr ein Freizeitunfall ereignet.

Beim Versuch, eine überspülte Stelle des Radweges zu überqueren, kamen zwei Fahrradfahrer von der Fahrbahn ab und verletzten sich leicht.

Zwei weitere Personen, die den Touristen zu Hilfe eilten, zogen sich dabei ebenfalls leichte Verletzungen zu. Alle mussten mit leichten Verletzungen und leichter Unterkühlung ins Krankenhaus nach Innichen gebracht werden.

Ein Rettungswagen und ein Krankentransportwagen des Weißen Kreuzes der Sektion Innichen waren im Einsatz – außerdem auch die Carabinieri von Toblach.