Tod nach Impfung: “Absolute Falschmeldung”

Meran – Seit gestern verbreitet sich die Nachricht eines Todesfalles nach einer Covid-19-Schutzimpfung im Meraner Raum wie ein Lauffeuer. Der Südtiroler Sanitätsbetrieb stellt fest, dass es sich hierbei um eine absolute “Fake-News” handelt.

In sozialen Netzwerken und persönlichen Gesprächen werde behauptet, ein 15-jähriger aus Schenna hätte nach der Covid-19-Schutzimpfung eine schwere Komplikation erlitten und wäre in der Folge verstorben. “Nichts davon ist wahr”, heißt es dazu vom Sanitätsbetrieb, der die Aussagen umgehend überprüft hat.

“Es gibt diesen Fall nicht, weder in Schenna noch im restlichen Burggrafenamt. Auch in allen anderen Krankenhäusern und Gesundheitsbezirken gibt es den Fall nicht. Es handelt sich demnach um eine absolute Falschmeldung”, so der Sanitätsbetrieb.