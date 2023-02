Tod von Johannes Plattner [22] reißt große Lücke

Trauer nach tödlichem Skiunfall in Südtirol

Freienfeld – Nach dem tödlichen Skiunfall von Johannes Plattner (22) aus Elzenbaum bei Freienfeld in Südtirol sind Trauer und Bestürzung im Land groß. Sein Tod reißt in seiner Heimatgemeinde ein große Lücke.

Der junge Mann war bekanntermaßen am Samstag im Skigebiet Ratschings unterwegs. Bekanntlich wollte er gegen 10.30 Uhr einem anderen Skifahrer ausweichen, verlor dann aber die Kontrolle über seine Skier, geriet über die Piste hinaus und prallte gegen einen Baum.

Pistenrettung und Notarzt waren im Einsatz und haben versucht, den 22-Jährigen zu reanimieren, doch der junge Mann konnte nicht mehr gerettet werden.

Die Nachricht vom schrecklichen Unfalltod des jungen Südtirolers verbreitete sich in Windeseile. Insbesondere in seiner Heimatgemeinde sind der Schock und die Trauer über den tragischen Verlust groß. Johannes Plattner war gut in das Dorfleben integriert. Er galt als geselliger und hilfsbereiter Mensch.

Der 22-Jährige war Zimmerer und arbeitete in einem Betrieb in Freienfeld. Darüberhinaus war er in seiner Heimatgemeinde sehr engagiert. Er war Mitglied der Schuhplattlergruppe, Teil der Schützenkompanie von Maria Trens und außerdem bei der Freiwilligen Feuerwehr von Elzenbaum aktiv. Dieser steht sein Vater als Kommandant vor.