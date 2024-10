Tod von Sigrid Gröber: Neues psychiatrisches Gutachten angeordnet

Von: mk

Meran – Das Schwurgericht in Bozen hat einem Antrag der Staatsanwaltschaft und der Nebenkläger stattgegeben und eine neue psychiatrische Begutachtung für Alexander Gruber angeordnet.

Das Gericht sieht sich aufgrund der vorliegenden Akten nicht in der Lage, eine abschließende Entscheidung zu treffen. Insbesondere soll geklärt werden, ob Gruber zum Zeitpunkt der Tat unter einer chronischen Alkoholvergiftung litt.

Den Auftrag zur Erstellung des neuen Gutachtens erhält der Psychiater Eraldo Mancioppi. Er soll seine Ergebnisse in der nächsten Anhörung am 23. Oktober vorstellen, berichtet die Nachrichtenagentur Ansa. An diesem Tag wird auch die Gefängnisärztin Maria Elisa Bigarelli als Zeugin der Verteidigung gehört.

Damit endete die Verhandlung am Dienstag im verkürzten Verfahren gegen Gruber, der wegen Körperverletzung mit Todesfolge angeklagt ist. Er wird verdächtigt, seine Lebensgefährtin Sigrid Gröber in der Nacht vom 19. Februar 2023 in ihrer gemeinsamen Wohnung in Meran schwer misshandelt und geschlagen zu haben. Die Frau war mit lebensgefährlichen Verletzungen auf der Treppe liegend aufgefunden worden und verstarb später im Krankenhaus.

Die Staatsanwaltschaft kritisiert das Gutachten des zuvor beauftragten Psychiaters Josef Schwitzer als widersprüchlich. Schwitzer hatte zwar festgestellt, dass Gruber im nüchternen Zustand schuldfähig ist, aber unter Alkoholeinfluss seine Fähigkeit zur Impulskontrolle verliere, nicht jedoch seine Einsichtsfähigkeit.