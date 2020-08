Tödlicher Bergunfall im Passeiertal

Person am Seelenkogel 150 Meter abgestürzt

Pfelders – Abgerutscht und rund 150 Meter abgestürzt ist am Samstag gegen 13.30 Uhr eine Person am Seelenkogel in Pfelders im Passeiertal.

Der Bergunfall ereignete sich auf einer Höhe von rund 3.200 Höhenmetern. Für die abgestürzte Person kam jede Hilfe zu spät.

Im Einsatz waren der Rettungshubschrauber Pelikan 1, die Bergrettung, die Notfallseelsorge sowie die Carabinieri.