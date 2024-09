Tödlicher Bergunfall im Passeiertal

Von: fra

Rabenstein – Im hinteren Passeiertal hat sich am Vormittag ein schwerer Bergunfall ereignet. Laut ersten Informationen ist in der Texelgruppe oberhalb des Seebersees eine Person tödlich verunglückt. Die Unglücksstelle soll sich in der Nähe des Granatkogels unweit der Grenze zum Tiroler Ötztal befinden.

Wegen starken Nebels war ein Einsatz per Hubschrauber nicht möglich. Die Bergretter von Rabenstein sowie aus Moos, Platt und dem Ötztal mussten zu Fuß zum Verunglückten aufsteigen. Laut ersten Informationen handelt es sich bei dem Todesopfer um einen 70-jährigen Bergsteiger aus dem Passeiertal.