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Sturz am Fensterlekofel

Tödlicher Bergunfall im Pustertal

Samstag, 25. Juli 2026 | 15:45 Uhr
Pelikan
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Von: luk

Sand in Taufers – Ein Bergausflug am Samstagvormittag hat am Fensterlekofel im Gemeindegebiet von Sand in Taufers ein tragisches Ende genommen. Ein rund 70-jähriger Einheimischer aus dem Ahrntal kam nach einem Absturz ums Leben.

Der Mann war laut Nachrichtenagentur Ansa gemeinsam mit einem Begleiter unterwegs, als er gegen 9.30 Uhr in der Südrinne des Berges aus noch ungeklärter Ursache das Gleichgewicht verlor und mehrere Meter in die Tiefe stürzte. Dabei erlitt er tödliche Verletzungen.

Der Begleiter setzte sofort den Notruf ab. Im Einsatz standen die Freiwilligen der Bergrettung Sand in Taufers sowie der Notarzthubschrauber Pelikan 2. Doch das Schicksal meinte es nicht gut für den Verunglückten. Er erlag auf dem Weg ins Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.

Die genaue Ursache des Unfalls ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Bezirk: Pustertal

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