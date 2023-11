Tödlicher Sturz in der Obstwiese

Latsch – In Südtirol ist es erneut zu einem tödlichen Arbeitsunfall gekommen. Der 32-jährige Philipp Waldner aus Latsch ist am Donnerstag auf einer Apfelwiese von einer Hebebühne gestürzt. Nun ist er an den Folgen des schweren Schädeltraumas gestorben.

Wie die italienische Tageszeitung Alto Adige berichtet, war der junge Mann gerade dabei, ein Hagelschutznetz zu installieren.

Gegen 9.20 Uhr wurde Alarm geschlagen. Im Einsatz standen das Weiße Kreuz, der Notarzt und der Rettungshubschrauber Pelikan 3.

Der 32-Jährige wurde sofort auf die Intensivstation des Bozner Krankenhauses gebracht. Doch sämtliche Bemühungen der Ärzte waren vergebens. Die Unfallerhebungen führen die Carabinieri durch.