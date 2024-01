Tödlicher Unfall in Latzfons: Staatsanwaltschaft klinkt sich ein

Latzfons – Nach dem tödlichen Unfall bei Schneeräumungsarbeiten in Latzfons hat sich die Staatsanwaltschaft eingeklinkt. Sie will klären, ob es sich um einen Arbeitsunfall handelt oder nicht.

Wie berichtet, ist Josef Überwasserer (50) in der Nacht auf Sonntag mit seinem Traktor rund 100 Meter über eine steile Wiese abgestürzt. Dabei hatte sich das landwirtschaftliche Fahrzeug, an dem ein Schneepflug montiert war, überschlagen.

Überwasserer, Bauer am Planiglerhof in Latzfons, führte seit Jahren auch Schneeräumungsarbeiten im Auftrag der Gemeinde auf den abgelegenen Straßen aus. In der Nacht auf Sonntag hatte es rund 20 Zentimeter geschneit. Aus noch ungeklärter Ursache war der 50-Jährige mit seinem schweren Gefährt von der Straße abgekommen und über die Böschung hinuntergestürzt.

Der Unfall wurde gegen 6.00 Uhr früh vom erwachsenen Sohn von Josef Überwasserer bemerkt. Er war ebenfalls im Schneeräumdienst und schlug sofort Alarm. Die herbeigeeilten Einsatzkräfte konnten aber nur mehr den Tod des Mannes feststellen.

Überwasserer hinterlässt seine Frau und drei Kinder. Er war seit 32 Jahren Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Latzfons. Er galt als hilfsbereit und war stets zur Stelle, wenn Not am Mann war. Im Eisacktal verbreitete sich die Nachricht vom Tod des Landwirtes wie ein Lauffeuer. Trauer und Bestürzung sind groß.

Haftungsfragen

Nach dem Unfall tun sich auch rechtliche Fragen ab. Die Staatsanwaltschaft ist laut Rai damit beschäftigt, zu klären, ob es sich um einen Arbeitsunfall handelt. Für die Gemeinde Klausen sind mehrere Auftragsnehmer für die Schneeräumung auf abseits gelegenen Straßen registriert. Vor allem Landwirte verdienen sich damit im Winter etwas dazu. Sollte es sich in diesem Zusammenhang um einen Arbeitsunfall handeln, stellen sich Haftungsfragen.