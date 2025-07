Tödlicher Verkehrsunfall im Ultental

Von: fra

St. Walburg – In den frühen Morgenstunden hat sich in St. Walburg im Ultental ein tragischer Verkehrsunfall ereignet. Gegen 1.30 Uhr kam es beim Ortsausgang aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen. In einem der Autos befanden sich drei Jugendliche, im anderen ein 58-jähriger Mann, allesamt aus dem Tal.

Der Zusammenstoß war derart heftig, dass der 58-jähriger Mann noch an der Unfallstelle verstarb. Die drei Jugendlichen im anderen Fahrzeug wurden mittelschwer verletzt und in die Krankenhäuser von Bozen und Meran gebracht.

Die Carabinieri haben Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Im Einsatz standen unter anderem Notarztfahrzeuge aus Meran und Bozen, drei Rettungswagen, die Freiwilligen Feuerwehren von St. Walburg und St. Pankraz sowie die Notfallseelsorge.