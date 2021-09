„Tornado“ über Olang

Olang/Welsberg – Zwischen Olang und Welsberg hat es heute beinahe so ausgeschaut, als würde die nächste Katastrophe herannahen. Wetterextreme hatten in diesem Sommer in großen Teilen von Deutschland und Österreich für Verwüstung gesorgt, aber auch bei uns Schäden angerichtet – etwa in Pflersch oder in der Industriezone in Seis. Diesmal handelte es sich glücklicherweise nur um eine kuriose Wolkenformation.

Der Blick in den Himmel ist bei vielen seit den extremen Unwetterereignissen in diesem Sommer wohl nicht mehr ganz so unbeschwert. In der Tat hat das Zusammenspiel von Wolken zwischen Welsberg und Olang im Pustertal fast den Eindruck eines Wirbelsturms erweckt, der sich zusammenbraut und über die Landschaft hinwegfegt.

Glücklicherweise brauchen wir uns wegen extremer Unwetter im Moment keine allzugroßen Sorgen zu machen. Zwar überziehen heute noch hohe Wolkenfelder den Himmel und die Sonne wird zeitweise abgeschattet. Im Norden des Landes weht zudem der Föhn.

Doch ein Hoch, das sich vom Atlantik bis nach Mitteleuropa erstreckt, sorgt schon ab morgen für ruhige und stabile Verhältnisse und verspricht viel Sonnenschein.

In der Früh ist gebietsweise mit Hochnebel zu rechnen, am wahrscheinlichsten im Unterland. Am Vormittag lockert er auf. Sonst verläuft der Tag meist wolkenlos.

Sonniges und ruhiges Herbstwetter

Am Freitag geht es sehr sonnig weiter, der Himmel ist nahezu ungetrübt. Auch der Samstag verläuft sonnig, erst am Nachmittag tauchen ein paar harmlose Wolken auf.

Sonntag und Montag bringen am Vormittag ebenfalls jeweils recht sonnige Verhältnisse, nachmittags nehmen die Wolken aber zu und stellenweise bilden sich Regenschauer.