Tot in der Wohnung aufgefunden

Bozen – Die Carabinieri haben am Dienstagnachmittag eine Person leblos in ihrer Wohnung in der Dolomitenstraße in Bozen entdeckt. Auch die Berufsfeuerwehr und Helfer des Weißen Kreuzes standen im Einsatz.

Die Tür der Wohnung wurde gewaltsam aufgebrochen. Der 72-Jährige lag regungslos am Boden. Die Rettungskräfte versuchten, erste Hilfe zu leisten, doch sämtliche Bemühungen waren vergebens. Der Mann war bereits seit Stunden tot.

Wie die Zeitung Alto Adige berichtet, hatte ihn die Nachbarin seit drei Tagen nicht mehr gesehen. Auch mehrere Versuche, ihn zu kontaktieren, waren gescheitert. Deshalb hatte die Frau die Notrufnummer 112 gewählt.

Die Carabinieri konnten die Umrisse des Mannes durch ein Fenster erkennen. Der 72-Jährige litt an einer schweren Krankheit und hätte bald einem chirurgischen Eingriff unterzogen werden sollen.

Wie eine Untersuchung des Leichnams ergab, handelte es sich um eine natürliche Todesursache.