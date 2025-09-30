Aktuelle Seite: Home > Chronik > Toter Wolf in Dolomitental gefunden
Auch auffälliger Jungwolf aufgegriffen

Toter Wolf in Dolomitental gefunden

Dienstag, 30. September 2025 | 12:21 Uhr
Behörden warnen Eltern
Von: luk

St. Vigil in Enneberg – Am 25. September wurde die Forststation St. Vigil in Enneberg in den Dolomiten auf einen möglichen Wolfsfund hingewiesen. Die Mitarbeiter der Forststation haben daraufhin den angegebenen Fundort aufgesucht und den Kadaver eines Wolfs vorgefunden, der zur weiteren Untersuchung an das Tierseucheninstitut in Bozen weitergegeben wird.

In der vergangenen Woche wurde ebenfalls im Gadertal, in der Gemeinde Abtei, ein auffälliger Jungwolf, der sich in den Tagen zuvor Siedlungen genähert hatte, in einem prekären gesundheitlichen Zustand aufgefunden, berichtet Landesforstdirektor Günther Unterthiner.

Dieser Jungwolf wurde an ein Pflegezentrum in der Nähe von Bologna übergeben.

Bezirk: Pustertal

Bezirke

Pustertal

