Totes Kind im deutschen Hessen aus Fluss geborgen

Von: APA/AFP/dpa

Knapp vier Wochen nach dem Verschwinden eines autistischen Buben im deutschen Bundesland Hessen ist offenbar die Leiche des Sechsjährigen entdeckt worden. In Weilburg sei der leblose Körper eines Kindes aus der Lahn geborgen worden, teilte die Polizei am Sonntagabend mit. Es handle sich “mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit” um den vermissten Pawlos.

Die Polizei sei von einem Kanufahrer alarmiert worden. Ein Notarzt habe nur noch den Tod des Buben feststellen können. Pawlos wurde seit dem 25. März vermisst. Der Sechsjährige verließ damals seine Schule in Weilburg. Er wurde danach noch zu Fuß im Bereich des Bahnhofs gesehen. Anschließend verlor sich seine Spur.

Wochenlange Suche nach dem Erstklässler

Seit seinem Verschwinden hatten zeitweise Hunderte Einsatzkräfte und Helfer von Polizei, Feuerwehr, Technischem Hilfswerk und weiteren Organisationen erfolglos nach dem Erstklässler gesucht. Auch der Einsatz eines Aufklärungsflugzeugs der Deutschen Bundeswehr hatte die Polizei nicht weitergebracht.

Ein letztes Lebenszeichen des Buben war ein Video, auf dem der Sechsjährige laut Polizei zu sehen ist. Es zeigt ihn den Angaben zufolge mit einem Mann auf der Straße in Weilburg. Der Mann hatte Pawlos laut Polizei noch vor Bekanntwerden seines Verschwindens zufällig auf einer stark befahrenen Straße gesehen und ihn von der Fahrbahn auf den Gehsteig geführt. Während der Mann den Polizeinotruf gewählt und seine Beobachtung geschildert habe, sei Pawlos davonlaufen, teilte die Polizei mit. Die sofort entsandten Streifen hatten das Kind nicht mehr finden können.

Weitere Ermittlungen

Die Polizei kündigte am Sonntag “weitergehende Untersuchungen und Ermittlungen” in den kommenden Tagen an, um die Umstände des Todes des Buben zu klären.