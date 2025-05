Fabio Trevisan nach Lawinenabgang tot aufgefunden

Von: apa

Der 28-jährige Tourengeher Fabio Trevisan aus Leifers ist am Freitagvormittag im Bereich der Königsspitze im Ortlergebiet in Südtirol bei einem Lawinenabgang tragischerweise getötet worden. Die Lawine hatte zwei Tourengeher mitgerissen – während einer von ihnen unverletzt blieb, wurde der andere verschüttet. Eine Suchaktion nach dem 28-Jährigen war am Freitag abgebrochen worden, Samstagfrüh wurde schließlich seine Leiche entdeckt, berichteten Südtiroler Medien.

Im Bereich des Lawinenkegels war kurz nach dem Lawinenabgang ein Helm entdeckt worden, hieß es laut einem Bericht der Internetplattform “stol.it”. Die Suche nach dem Mann war zunächst zu Mittag vorerst unterbrochen worden, da laut Bergrettung die Gefahr nachkommender Lawinen zu groß war. Eine für den Nachmittag geplante Suche mit dem Hubschrauber der Finanzpolizei, um das Mobiltelefon des Abgängigen zu orten, war dann wegen des starken Windes nicht möglich, hieß es.

Das Schneebrett soll im Bereich der Ostrinne der Königsspitze abgegangen sein. Im Einsatz standen die Bergrettungen von Sulden und Prad, die Freiwillige Feuerwehr Sulden und die Notarzthubschrauber Pelikan 1 und Pelikan 3.