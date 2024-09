Trachtenumzug zur Wiesn

Von: fra

München – In München fand heute eines der größten Trachtenspektakel der Welt statt: 10.000 Teilnehmer und Teilnehmerinnen zogen vor tausenden Schaulustigen durch die Stadt zum Oktoberfest. Wie jedes Jahr sind auch heuer Südtiroler mit dabei – und zwar eine Abordnung des Schützenbezirks Burggrafenamt/Passeier. Insgesamt ist man mit 110 Mitgliedern aus 26 Kompanien des Bezirks vertreten, auch drei Schützen aus dem Vinschgau waren mit dabei, erklärte Bezirksmajor Hannes Holzner. Die Musikkapelle aus Cortina d’Ampezzo sorgte zudem mit ihren Klängen für Alpenstimmung auf den Straßen Münchens.

Am ersten Tag kamen rund eine halbe Million Menschen, wobei sich der Sturm auf die Festzelte auch am zweiten Wiesn-Tag fortsetzte – allerdings nicht ohne kleinere Unfälle. Vor allem beim Lauf Richtung Festzelte, um freie Plätze zu ergattern, kam es zu einigen Verletzungen. Viele Einsätze waren jedoch dem Alkohol geschuldet, viele Besucher mussten bereits wegen einer Alkoholvergiftung behandelt werden. Die Rettungskräfte gaben an, dass rund ein Drittel aller Einsätze bisher auf Alkoholvergiftungen zurückzuführen sind.