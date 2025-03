Tragisch: 15-Jähriger stirbt bei Verkehrsunfall in Ulten

Von: mk

Kuppelwies/St. Nikolöaus – Ein tragischer Verkehrsunfall hat am Freitagnachmittag in Ulten das Leben eines 15-Jährigen gefordert. Der Jugendliche saß am Steuer seiner Ape und prallte frontal mit einem Jeep zusammen.

Wie die Nachrichtenagentur Ansa schreibt, hat sich der Unfall zwischen Kuppelwies und St. Nikolaus ereignet. Im Einsatz standen die Feuerwehr, der Notarzthubschrauber Pelikan 1, das Weiße Kreuz und die Notfallseelsorge.

Die Carabinieri ermitteln den Unfallhergang. Nachdem Unfall musste die Straße vorübergehend für Räumungsarbeiten gesperrt werden.

Wie stol.it berichtet, handelt es sich bei dem Unfallopfer um Simon Zöschg aus Kuppelwies. Der 15-Jährige wurde durch den heftigen Aufprall in seinem Fahrzeug eingeklemmt und verstarb noch am Unfallort. Der Lenker des Jeeps, der ebenfalls aus Ulten stammt und in Richtung Lana unterwegs war, blieb unverletzt.

Der Jugendliche war Lehrling bei der Firma Doppelmayr und Mitglied der Schützenkompanie St. Nikolaus. Er wird als lebensfroh und gesellig mit einem großen Freundeskreis beschrieben.