Aktuelle Seite: Home > Chronik > Tragisch: 67-Jährige stirbt nach acht Tagen
Die auf einem Zebrastreifen angefahrene Frau hat es nicht geschafft

Tragisch: 67-Jährige stirbt nach acht Tagen

Dienstag, 04. August 2026 | 22:11 Uhr
senza-titolo-jpg-webp
Alto Adige
Schriftgröße

Von: Martin Geier

Bozen – Die 67-jährige Frau, die am Morgen des 27. Juli beim Überqueren der Freiheitsstraße auf dem Zebrastreifen angefahren worden war, ist am Dienstag, dem 4. August, nach acht Tagen im Bozner Krankenhaus verstorben. Die bei dem Aufprall erlittenen Mehrfachverletzungen ließen ihr trotz der Bemühungen der Ärzte keine Überlebenschance.

Sie überquerte die Freiheitsstraße auf Höhe der Kreuzung mit der Vergilstraße, als sie von einem grauen Citroën C3 Aircross erfasst wurde. Das Auto wurde von einem 74-jährigen Bozner gefahren. Der Autofahrer hielt sofort an, leistete zusammen mit einigen Passanten Erste Hilfe und alarmierte gleichzeitig den Rettungsdienst unter der Nummer 118.

Alto Adige

Am Unfallort trafen Rettungskräfte, die Feuerwehr und Beamte der Stadtpolizei ein. Der Zustand der Frau schien von Anfang an äußerst kritisch. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht, wo sie bis zu ihrem Tod am Dienstagvormittag zwischen Leben und Tod schwebte.

Die Beamten der Unfallermittlungsstelle der Stadtpolizei Bozen haben den Unfall aufgenommen und den Fahrer den vorgeschriebenen Untersuchungen unterzogen. Dabei stellten sie keine Unregelmäßigkeiten oder Auffälligkeiten in seinem psychophysischen Zustand fest. Die gesamte Ermittlungsakte liegt nun der Staatsanwaltschaft Bozen zur Prüfung vor, die einen detaillierten Bericht erhalten hat.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 2 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Eskalation am Drehkreuz in Seceda
Kommentare
152
Eskalation am Drehkreuz in Seceda
Jagd auf Wildcamper in Südtirol
Kommentare
109
Jagd auf Wildcamper in Südtirol
Boznerin erlebt humanitäre Krise in Ceuta hautnah mit
Kommentare
82
Boznerin erlebt humanitäre Krise in Ceuta hautnah mit
Wasser wird knapp – braucht Südtirol mehr Speicherbecken?
Kommentare
80
Wasser wird knapp – braucht Südtirol mehr Speicherbecken?
Achammer macht Druck: Schluss mit Social Media für Kids
Kommentare
45
Achammer macht Druck: Schluss mit Social Media für Kids
Anzeigen
Der Abfallbegleitschein wird digital
Der Abfallbegleitschein wird digital
Gruppo Santini
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Wandern, Action und Bergerlebnisse für die ganze Familie.
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 