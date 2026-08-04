Tragisch: 67-Jährige stirbt nach acht Tagen

Von: Martin Geier

Bozen – Die 67-jährige Frau, die am Morgen des 27. Juli beim Überqueren der Freiheitsstraße auf dem Zebrastreifen angefahren worden war, ist am Dienstag, dem 4. August, nach acht Tagen im Bozner Krankenhaus verstorben. Die bei dem Aufprall erlittenen Mehrfachverletzungen ließen ihr trotz der Bemühungen der Ärzte keine Überlebenschance.

Sie überquerte die Freiheitsstraße auf Höhe der Kreuzung mit der Vergilstraße, als sie von einem grauen Citroën C3 Aircross erfasst wurde. Das Auto wurde von einem 74-jährigen Bozner gefahren. Der Autofahrer hielt sofort an, leistete zusammen mit einigen Passanten Erste Hilfe und alarmierte gleichzeitig den Rettungsdienst unter der Nummer 118.

Am Unfallort trafen Rettungskräfte, die Feuerwehr und Beamte der Stadtpolizei ein. Der Zustand der Frau schien von Anfang an äußerst kritisch. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht, wo sie bis zu ihrem Tod am Dienstagvormittag zwischen Leben und Tod schwebte.

Die Beamten der Unfallermittlungsstelle der Stadtpolizei Bozen haben den Unfall aufgenommen und den Fahrer den vorgeschriebenen Untersuchungen unterzogen. Dabei stellten sie keine Unregelmäßigkeiten oder Auffälligkeiten in seinem psychophysischen Zustand fest. Die gesamte Ermittlungsakte liegt nun der Staatsanwaltschaft Bozen zur Prüfung vor, die einen detaillierten Bericht erhalten hat.