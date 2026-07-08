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Wanderer tödlich verunglückt

Tragischer Alpinunfall am Pfunderer Höhenweg

Mittwoch, 08. Juli 2026 | 20:40 Uhr
kerze trauer
fotolia.de/gentilik
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Von: ka

Freienfeld – Am Mittwochabend, dem 8. Juli 2026, kam es in den Pfunderer Bergen zu einem folgenschweren Bergunfall. Gegen 20.30 Uhr war ein Wanderer auf dem Pfunderer Höhenweg in der Nähe der Mahdalm im Gemeindegebiet Freienfeld unterwegs, als das Unglück geschah.

Ersten Informationen zufolge stolperte der Mann im alpinen Gelände und verlor den Halt. Er stürzte in der Folge rund 300 Meter über steiles Absturzgelände ab. Für den Wanderer kam jede Hilfe zu spät; er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Sofort nach der Alarmierung wurde ein umfassender Rettungseinsatz eingeleitet. Im Einsatz standen der Notarzthubschrauber Pelikan 2, die Bergrettung, die Finanzwache und die Notfallseelsorge.

Trotz des raschen Ausrückens der Einsatzkräfte konnte nur noch der Tod des Verunglückten festgestellt werden. Die Bergung des Leichnams wurde eingeleitet.

 

 

Bezirk: Wipptal

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