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Bücher passen überall hin

Warum dieser einfache Sommer-Moment Kinder stärker macht

Mittwoch, 08. Juli 2026 | 16:59 Uhr
Bücher Vom Vorlesen profitieren alle Beteiligten, sowohl die Kinder, die schon ab den ersten Monaten die Nähe des Vorlesens genießen, als auch diejenigen, die Vorlesen, weil sie damit bewusst Zeit mit (ihren) Kindern verbringen. (Bookstart__FA_HaraldWisthaler
Familienagentur/Harald Wisthaler
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Von: luk

Bozen – Der Sommer bietet viele Gelegenheiten zum Vorlesen: Die Tage sind länger, vieles findet draußen statt und der Familienalltag ist etwas entspannter. Genau das ist die perfekte Zeit, um gemeinsam mit Babys und Kleinkindern in die Welt der Bücher einzutauchen.

Die Lesefrühförderung “Bookstart – Babys lieben Bücher”, die von der Familienagentur finanziert wird, unterstützt Eltern dabei, von Anfang an vorzulesen.

Sie gibt Anregungen und zeigt, wie einfach es ist, mit Babys Bücher zu entdecken: Im Sommer darf das Vorlesen auch unter freiem Himmel stattfinden. Ob unter einem Baum, im Garten, auf einer Wiese, am See, am Meer oder sogar im Schwimmbad – Bücher passen überall hin. Neue Orte machen das gemeinsame Lesen zu einem besonderen Erlebnis.

“Der Sommer schenkt uns Zeit – Zeit für unsere Kinder und für gemeinsame Momente. Mit der Initiative Bookstart möchten wir Familien dazu anregen, diese wertvolle Zeit bewusst zum Vorlesen nutzen – ob zu Hause oder draußen an den schönsten Plätzen unseres Landes”, betont Familienlandesrätin Rosmarie Pamer.

Vorlesen ist wertvolle Zeit mit dem Kleinkind

Vorlesen ist für alle da: Mütter, Väter, Großeltern, Betreuerinnen und Betreuer von Sommerbetreuungsprojekten oder andere Bezugspersonen können diese wertvolle Zeit mit dem Kleinkind teilen. Schon die Kleinsten profitieren vom Vorlesen. Auch wenn sie die Worte noch nicht verstehen, hören sie aufmerksam zu, erkennen Stimmen und fühlen sich geborgen.

Beim Vorlesen entsteht Nähe – und das stärkt die Beziehung zwischen Kind und Bezugsperson. Kinder, denen vorgelesen wird, können sich besser entwickeln und starten oft leichter in die Schule. Gleichzeitig lernen Babys spielerisch Sprache kennen: Sie hören Klänge, Rhythmen und erste Wörter. Bilderbücher laden zum Schauen und Entdecken ein und wecken früh die Freude an Büchern.

Bezirk: Bozen

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