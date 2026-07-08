Spionage für Russland: “Infos gegen Geld, auch vier Militärangehörige beteiligt”

Von: ka

Rom – In Rom nahmen die Carabinieri des ROS zwei ehemalige italienische Geheimdienstagenten wegen Spionage und unbefugten Zugriffs auf Computersysteme fest. Ihnen wird vorgeworfen, gegen Bezahlung Spionagetätigkeiten für einen mutmaßlichen Agenten des russischen Geheimdienstes ausgeübt zu haben, der in Italien diplomatische Immunität genießt. Einer der Beschuldigten beschaffte sich Informationen über sechs Quellen, darunter vier Militärangehörige, die im Cyberbereich der Verteidigung tätig waren. Gegen alle wird ermittelt.

Die beiden Verdächtigen, die sich derzeit unter Hausarrest befinden, sind der 59-jährige Gavino Raoul Piras aus Sassari, der früher beim AISI (Agenzia Informazioni e Sicurezza Interna, Agentur für Information und innere Sicherheit, Anmerkung der Redaktion) tätig war. Piras ist seit über zehn Jahren im Ruhestand und blickt auf eine lange Laufbahn zurück. Er hat einen Abschluss in Politikwissenschaft und Internationalen Beziehungen und ist Autor der „Theorie des Informationskapitals“. Zu seiner Ausbildung gehören auch die NATO-Schule in Oberammergau in Deutschland sowie spezifische internationale NATO-Übungen im Ausland, die unter dem Namen „Unified Blade“ bekannt sind. Während seiner Tätigkeit in Italien und im Ausland befasste er sich intensiv mit den Vorgehensweisen der Spionage und der Spionageabwehr. Der andere Festgenommene, Vincenzo Di Pasquale, ist ebenfalls 59 Jahre alt, stammt aus Matera und war wie Piras früher beim AISI tätig.

Neben den beiden Festgenommenen gibt es fünf weitere Verdächtige, gegen die im Rahmen der Ermittlungen vorgegangen wird. Gegen sie wird aus verschiedenen Gründen wegen „Beschaffung von Informationen, die die Staatssicherheit betreffen“, „politischer oder militärischer Spionage“, „Offenlegung von Staatsgeheimnissen“ sowie „Offenlegung von Informationen, deren Weitergabe untersagt ist“ ermittelt. Es handelt sich um folgende Personen: Davide Piantanida, 46 Jahre alt, aus Foggia, Gianluca Nardella, 47 Jahre alt, ebenfalls aus Foggia, Giuseppe Tempesta, 55 Jahre alt, aus Bari, Sergio Romeo, 57 Jahre alt, aus Messina, und Antonio Guerra, 69 Jahre alt, ebenfalls aus Bari. Die Leitung der Untersuchung liegt bei der stellvertretenden Staatsanwältin der Militärstaatsanwaltschaft Rom, Antonella Masala, dem Militärstaatsanwalt Enrico Peluso und der stellvertretenden Staatsanwältin der Staatsanwaltschaft Rom, Lucia Lotti.

Wie zu erfahren ist, leitete die AISI im Jahr 2025 die Ermittlungen ein, nachdem sie herausgefunden hatte, dass es den Russen gelungen war, einen ehemaligen italienischen Agenten zu rekrutieren. Die von der Behörde gesammelten Erkenntnisse wurden dem ROS mitgeteilt. Dieses unterrichtete die Staatsanwaltschaft Rom und die Militärstaatsanwaltschaft beim Militärgericht der Ewigen Stadt. Von diesem Zeitpunkt an wurde eine strafrechtliche Ermittlung in Zusammenarbeit mit der AISI selbst fortgeführt.

Dies war auch aufgrund der erheblichen Auswirkungen auf die nationale Sicherheit erforderlich, die mit dem im Laufe der Ermittlungen festgestellten russischen Interesse verbunden waren, sensible Informationen über die italienische Industrieproduktion im Verteidigungssektor zu erlangen. Ersten Erkenntnissen zufolge sollen auch militärische Geheimnisse sowie die Namen aktiver italienischer Geheimagenten und ROS-Mitarbeiter an Spione des Moskauer Geheimdienstes GRU weitergegeben worden sein.

Es handelte sich also um eine Spionageabwehrmaßnahme des italienischen Geheimdienstes. Im Rahmen der Ermittlungen wurden Observationen, Überwachungen, Beschattungen und Durchsuchungen – auch im IT-Bereich – durchgeführt. Bei einer der beteiligten Personen sollen bei einer Durchsuchung 20.000 Euro in bar gefunden worden sein.

Den Carabinieri ist es gelungen, mehrere Treffen zwischen einem Verdächtigen und einem Mitarbeiter des russischen Geheimdienstes zu filmen. Gavino Raoul Piras soll mehrere Gespräche mit dem mutmaßlichen russischen Agenten geführt haben. Während dieser Gespräche stellte der Russe seine Anfragen, während Piras ihm gegen eine finanzielle Vergütung die gewünschten Informationen lieferte, die er über seine Quellen erhalten hatte. In den Videos der Carabinieri-Sondereinheit ROS sind Treffen in der Bar oder auf Parkbänken zu sehen, bei denen Zettel mit Nachrichten weitergegeben werden. Außerdem ist zu beobachten, wie microSD-Karten verpackt und Bilder von zahlreichen Banknoten gemacht werden.

Die Gegenspionageoperation belegt eindrucksvoll, wie sehr die geheimen Aktivitäten der russischen Geheimdienste Italien aktuell und konkret bedrohen. Gleichzeitig wird deutlich, wie groß das Interesse der russischen Seite an Informationen über die italienische Rüstungsindustrie und den italienischen Geheimdienst ist. Dies geht aus Aussagen von anonymen Quellen hervor, die die Ermittlungen verfolgt haben. Die Operation bestätigt zudem die wirksame Wahrung der nationalen Souveränität durch die Institutionen.

Verteidigungsminister Guido Crosetto äußerte sich umgehend und brachte seine Anerkennung für die Arbeit der Justiz und der Ermittler zum Ausdruck: „Ich möchte den Richtern und Ermittlern der Spezialeinheit ROS der Carabinieri meinen aufrichtigsten Dank und meine Glückwünsche aussprechen. Sie haben bei der Durchführung dieser ebenso komplexen wie heiklen Ermittlung Professionalität, Kompetenz und Entschlossenheit bewiesen. Es darf keinerlei Toleranz gegenüber denjenigen geben, die die Sicherheit der Republik gefährden oder aufs Spiel setzen – umso weniger, wenn Personen in verantwortlichen Positionen beteiligt sind. Der Schutz der nationalen Sicherheit, der geheimen Informationen und der Institutionen stellt ein vorrangiges Interesse des Staates dar und duldet keinerlei Nachgiebigkeit. Das Verteidigungsministerium wird weiterhin mit den Justizbehörden mit größtmöglicher Transparenz, institutioneller Loyalität und Entschlossenheit zusammenarbeiten und alle weiteren notwendigen Maßnahmen ergreifen, um die Integrität seiner Strukturen zu wahren und das Vertrauen der Bürger in die Institutionen zu stärken.“

Lorenzo Guerini, der Vorsitzende des Copasir (Parlamentarischer Ausschuss für die Sicherheit der Republik), erklärt: „Dem Ausschuss sind die böswilligen Aktivitäten Russlands bekannt, die darauf abzielen, Informationen zu erlangen, welche die Sicherheit Italiens gefährden. Wir verfolgen diese Aktivitäten mit größtem Engagement, um sie gemeinsam mit allen betroffenen institutionellen Akteuren – Nachrichtendienste und Sicherheitsbehörden, Strafverfolgungsbehörden und Justiz – zu bekämpfen. Ihnen allen möchte ich für ihren Einsatz zugunsten der Sicherheit des Landes meinen Dank aussprechen.“