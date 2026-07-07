Marine Le Pen kandidiert bei Präsidentschaftswahl 2027

Von: APA/AFP/dpa

Ungeachtet ihrer Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe hält die französische Rechtspopulistin Marine Le Pen an ihrer Präsidentschaftskandidatur fest. “Ich bin Kandidatin für die Präsidentschaftswahl”, sagte sie Dienstagabend dem Sender TF1 in Paris. “Ich werde meine Meinung nicht ändern.” Ein Berufungsgericht hatte Le Pen Dienstagnachmittag wegen Veruntreuung von EU-Geldern unter anderem zu einem Jahr Hausarrest mit einer elektronischen Fußfessel verurteilt.

Die 57-Jährige kündigte an, das Urteil vor dem höchsten Berufungsgericht anzufechten. Dadurch werde die von den Berufungsrichtern verhängte Strafe suspendiert, erklärte sie. “Ich werde Wahlkampf ohne elektronische Fußfessel machen.”

Mit dem 30 Jahre alten Parteichef des rechtspopulistischen Rassemblement National (RN), Jordan Bardella, werde sie weiterhin “ein Tandem” bilden. “Die Franzosen werden das letzte Wort haben”, sagte Le Pen.

“Ich denke, dieses politische Duo, das wir bilden, kann die Dinge wirklich verändern”, sagte die Rechtspopulistin. Mit Bardella werde der Präsidentschaftswahlkampf “sehr schnell” beginnen. Für den Fall eines Sieges bei der Präsidentschaftswahl im nächsten Frühjahr kündigte sie an, Bardella zum Regierungschef zu machen.