Aktuelle Seite: Home > Politik > Marine Le Pen kandidiert bei Präsidentschaftswahl 2027
"Ich bin Kandidatin für die Präsidentschaftswahl"

Marine Le Pen kandidiert bei Präsidentschaftswahl 2027

Dienstag, 07. Juli 2026 | 20:39 Uhr
\
APA/APA/AFP/CHRISTIAN HARTMANN
Schriftgröße

Von: APA/AFP/dpa

Ungeachtet ihrer Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe hält die französische Rechtspopulistin Marine Le Pen an ihrer Präsidentschaftskandidatur fest. “Ich bin Kandidatin für die Präsidentschaftswahl”, sagte sie Dienstagabend dem Sender TF1 in Paris. “Ich werde meine Meinung nicht ändern.” Ein Berufungsgericht hatte Le Pen Dienstagnachmittag wegen Veruntreuung von EU-Geldern unter anderem zu einem Jahr Hausarrest mit einer elektronischen Fußfessel verurteilt.

Die 57-Jährige kündigte an, das Urteil vor dem höchsten Berufungsgericht anzufechten. Dadurch werde die von den Berufungsrichtern verhängte Strafe suspendiert, erklärte sie. “Ich werde Wahlkampf ohne elektronische Fußfessel machen.”

Mit dem 30 Jahre alten Parteichef des rechtspopulistischen Rassemblement National (RN), Jordan Bardella, werde sie weiterhin “ein Tandem” bilden. “Die Franzosen werden das letzte Wort haben”, sagte Le Pen.

“Ich denke, dieses politische Duo, das wir bilden, kann die Dinge wirklich verändern”, sagte die Rechtspopulistin. Mit Bardella werde der Präsidentschaftswahlkampf “sehr schnell” beginnen. Für den Fall eines Sieges bei der Präsidentschaftswahl im nächsten Frühjahr kündigte sie an, Bardella zum Regierungschef zu machen.

Kommentare

Aktuell sind 2 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Trump bestätigte: “Habe FIFA um Überprüfung gebeten”
Kommentare
37
Trump bestätigte: “Habe FIFA um Überprüfung gebeten”
Balogun spielberechtigt – FIFA weist Belgien-Beschwerde ab
Kommentare
37
Balogun spielberechtigt – FIFA weist Belgien-Beschwerde ab
„Das schadet dem Image der Strandbäder!“
Kommentare
27
„Das schadet dem Image der Strandbäder!“
Stilfserjochstraße: Lkw gerät in missliche Lage
Kommentare
22
Stilfserjochstraße: Lkw gerät in missliche Lage
Strafe verbüßt – Führerschein lässt weiter auf sich warten
Kommentare
22
Strafe verbüßt – Führerschein lässt weiter auf sich warten
Anzeigen
Der Abfallbegleitschein wird digital
Der Abfallbegleitschein wird digital
Gruppo Santini
Drei Tage Mittelalter
Drei Tage Mittelalter
Burg Reifenstein
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 