Aktuelle Seite: Home > Italien > Aufatmen in den Dolomiten: Seit Tagen vermisstes Ehepaar lebend aufgefunden
Die Suche lief seit Donnerstag

Aufatmen in den Dolomiten: Seit Tagen vermisstes Ehepaar lebend aufgefunden

Dienstag, 07. Juli 2026 | 11:07 Uhr
650038098_10243646309279206_4121123353702196654_n
Facebook/Chiara Pesaresi
Schriftgröße

Von: mk

Domegge – Die tagelange Suche nach einem vermissten Ehepaar aus den Marken hat ein glückliches Ende gefunden. Davide Cesaroni (41) und seine Frau Chiara Pesaresi (38) aus Osimo in der Provinz Ancona, die seit vergangenem Donnerstag in den Dolomiten im Grenzgebiet zwischen den Regionen Friaul-Julisch Venetien und Venetien als verschollen galten, wurden von der Bergrettung lebend aufgefunden.

Einsatzkräfte entdeckten das Paar in unwegsamem und steilem Gelände an der Landesgrenze zwischen Pordenone und Belluno. Aufgrund der schweren Zugänglichkeit des Geländes gestaltete sich die Rettung als anspruchsvoll und musste mithilfe eines Hubschraubers durchgeführt werden.

Facebook/Soccorso Alpino e Speleologico Veneto – CNSAS

Obwohl die beiden Wanderer nach den entbehrungsreichen Tagen in den Bergen sichtlich erschöpft und entkräftet sind, waren sie wie durch ein Wunder unverletzt.

Der Fall hatte den Rettungskräften in den letzten Tagen große Sorgen bereitet. Das letzte Lebenszeichen der Urlauber stammte vom späten Donnerstagnachmittag um 17.46 Uhr, als sich ihre Mobiltelefone im Bereich einer Funkzelle in der Gemeinde Domegge eingeloggt hatten. Danach riss der Kontakt ab.

Warum es dem Ehepaar in der Folge weder möglich war, selbst einen Notruf abzusetzen, noch ein Signal zu ihrer Ortung zu senden, ist derzeit noch unklar.

Die Suchaktion war gestartet worden, nachdem die beiden bei ihrer Arbeit nicht erschienen waren und man ihren Pkw in der Nähe vom “Rifugio Pordenone” geparkt war. Im Einsatz standen Bergretter von Cadore und vom Valcellina-Tal sowie Bergretter der Finanzpolizei und die Feuerwehr.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Nach wiederholten Rissen: Schadwolf in Enneberg entnommen
Kommentare
43
Nach wiederholten Rissen: Schadwolf in Enneberg entnommen
Balogun spielberechtigt – FIFA weist Belgien-Beschwerde ab
Kommentare
36
Balogun spielberechtigt – FIFA weist Belgien-Beschwerde ab
Trump bestätigte: “Habe FIFA um Überprüfung gebeten”
Kommentare
34
Trump bestätigte: “Habe FIFA um Überprüfung gebeten”
US-Stürmer Balogun darf trotz Rot gegen Belgien spielen
Kommentare
27
US-Stürmer Balogun darf trotz Rot gegen Belgien spielen
Strafe verbüßt – Führerschein lässt weiter auf sich warten
Kommentare
22
Strafe verbüßt – Führerschein lässt weiter auf sich warten
Anzeigen
Der Abfallbegleitschein wird digital
Der Abfallbegleitschein wird digital
Gruppo Santini
Drei Tage Mittelalter
Drei Tage Mittelalter
Burg Reifenstein
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 