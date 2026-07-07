Aufatmen in den Dolomiten: Seit Tagen vermisstes Ehepaar lebend aufgefunden

Von: mk

Domegge – Die tagelange Suche nach einem vermissten Ehepaar aus den Marken hat ein glückliches Ende gefunden. Davide Cesaroni (41) und seine Frau Chiara Pesaresi (38) aus Osimo in der Provinz Ancona, die seit vergangenem Donnerstag in den Dolomiten im Grenzgebiet zwischen den Regionen Friaul-Julisch Venetien und Venetien als verschollen galten, wurden von der Bergrettung lebend aufgefunden.

Einsatzkräfte entdeckten das Paar in unwegsamem und steilem Gelände an der Landesgrenze zwischen Pordenone und Belluno. Aufgrund der schweren Zugänglichkeit des Geländes gestaltete sich die Rettung als anspruchsvoll und musste mithilfe eines Hubschraubers durchgeführt werden.

Obwohl die beiden Wanderer nach den entbehrungsreichen Tagen in den Bergen sichtlich erschöpft und entkräftet sind, waren sie wie durch ein Wunder unverletzt.

Der Fall hatte den Rettungskräften in den letzten Tagen große Sorgen bereitet. Das letzte Lebenszeichen der Urlauber stammte vom späten Donnerstagnachmittag um 17.46 Uhr, als sich ihre Mobiltelefone im Bereich einer Funkzelle in der Gemeinde Domegge eingeloggt hatten. Danach riss der Kontakt ab.

Warum es dem Ehepaar in der Folge weder möglich war, selbst einen Notruf abzusetzen, noch ein Signal zu ihrer Ortung zu senden, ist derzeit noch unklar.

Die Suchaktion war gestartet worden, nachdem die beiden bei ihrer Arbeit nicht erschienen waren und man ihren Pkw in der Nähe vom “Rifugio Pordenone” geparkt war. Im Einsatz standen Bergretter von Cadore und vom Valcellina-Tal sowie Bergretter der Finanzpolizei und die Feuerwehr.