Südtirol im Pilzfieber: Delikatesse oder Gefahr?

Von: luk

Bozen – Die Pilzsaison beginnt und auch heuer stehen Expertinnen und Experten der Büros der Mykologischen Kontrollstelle des Betrieblichen Dienstes für Hygiene der Lebensmittel und der Ernährung (SIAN) allen Pilzbegeisterten für kostenlose Beratungen zur Verfügung.

Die Mykologischen Kontrollstellen stellen auch Bescheinigungen für den Verkauf von frischen Pilzen aus und führen Eignungsprüfungen zum Pilzhandel und -verkauf durch.

Der Pilzberatungsdienst wird nur nach Vormerkung angeboten.

Bozen, Amba-Alagi-Str. 33, Tel. 0471 435708

Meran, Goethestr. 41/A, Tel. 0473 251811

Brixen, Dantestr. 51, Krankenhaus, Gebäude C, 2. Stock, Tel. 0472 812460

Bruneck, Paternsteig 3, Tel. 0474 586530

E-Mail: sian@sabes.it

Hier die Adressen, Termine und Uhrzeiten der Beratungen in den verschiedenen Büros:

Vom 13. Juli bis zum 14. August, jeden Montag von 16.00 bis 17.00 Uhr

Vom 16. August bis zum 20. November, jeden Montag und an allen geraden Werktagen von 16.00 bis 17.00 Uhr, ausgenommen freitags: von 11.00 bis 12.00 Uhr

Die Pilzkontrolle für Private wird vom SIAN auch auf den mykologischen Ausstellungen an folgenden Tagen und Orten angeboten:

22. August bei der Pilzausstellung in Sterzing;

5. September bei der Pilzausstellung in Meran;

10. Oktober auf der Pilzausstellung in Bozen.