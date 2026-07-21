Aktuelle Seite: Home > Chronik > Tragischer Freizeitunfall in Schönegg
80-Jähriger tot aufgefunden

Tragischer Freizeitunfall in Schönegg

Dienstag, 21. Juli 2026 | 08:04 Uhr
Kerze sym
pixabay.com
Schriftgröße

Von: mk

Tisens – In Schönegg in der Gemeinde Tisens hat sich am Montagabend ein tragischer Freizeitunfall ereignet. Ein Mann im Alter von 80 Jahren ist tödlich verunglückt.

Gegen 21.00 Uhr wurde Alarm geschlagen. Die Bergrettung hat das Gebiet unter anderem aus der Luft mit Drohnen abgesucht, während Bergretter der Finanzpolizei mit Suchhunden ausgerückt sind.

Schließlich wurde der leblose Körper des Mannes gefunden. Er ist vermutlich abgestürzt.

Auch die Feuerwehr und die Notfallseelsorge standen im Einsatz.

Bezirk: Burggrafenamt

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Burggrafenamt

Meistkommentiert
Weniger Wasser, mehr Regeln: So reagiert Südtirol auf Trockenheit
Kommentare
71
Weniger Wasser, mehr Regeln: So reagiert Südtirol auf Trockenheit
Bozner Gerichtsgebäude: Jetzt bereiten auch die Säulen Sorgen
Kommentare
52
Bozner Gerichtsgebäude: Jetzt bereiten auch die Säulen Sorgen
Bikini-Ärger in Meran
Kommentare
48
Bikini-Ärger in Meran
Hohe Schadenersatzforderungen belasten verurteilten Juwelier
Kommentare
40
Hohe Schadenersatzforderungen belasten verurteilten Juwelier
Versicherungspflicht für E-Scooter gilt jetzt
Kommentare
30
Versicherungspflicht für E-Scooter gilt jetzt
Anzeigen
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Wandern, Action und Bergerlebnisse für die ganze Familie.
Der Abfallbegleitschein wird digital
Der Abfallbegleitschein wird digital
Gruppo Santini
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 