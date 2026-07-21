Tragischer Freizeitunfall in Schönegg

Von: mk

Tisens – In Schönegg in der Gemeinde Tisens hat sich am Montagabend ein tragischer Freizeitunfall ereignet. Ein Mann im Alter von 80 Jahren ist tödlich verunglückt.

Gegen 21.00 Uhr wurde Alarm geschlagen. Die Bergrettung hat das Gebiet unter anderem aus der Luft mit Drohnen abgesucht, während Bergretter der Finanzpolizei mit Suchhunden ausgerückt sind.

Schließlich wurde der leblose Körper des Mannes gefunden. Er ist vermutlich abgestürzt.

Auch die Feuerwehr und die Notfallseelsorge standen im Einsatz.