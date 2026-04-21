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59-Jähriger leblos aufgefunden

Tragischer Todesfall am Campus der Universität Bozen

Dienstag, 21. April 2026 | 18:22 Uhr
Kerze sym
pixabay.com
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Von: mk

Bozen – Ein medizinischer Notfall hat am Dienstag zur Mittagszeit den Betrieb an der Freien Universität Bozen überschattet. Ein 59-jähriger Mitarbeiter wurde leblos in seinem Büro aufgefunden.

Ein Kollege schlug Alarm, nachdem er den Mann in den Räumlichkeiten der Universität entdeckt hatte. Trotz des raschen Eintreffens der Rettungskräfte kam jede Hilfe zu spät. Der 59-Jährige war bereits verstorben. Wie italienische Medien berichten, soll der Mann einen Herzinfarkt erlitten haben.

Der langjährige Mitarbeiter war in der Werkstatt für Papiertechnik und Buchbinderei der Fakultät für Design und Künste tätig.

Neben dem Rettungsdienst standen auch die Carabinieri im Einsatz. Die Nachricht löste unter den Kollegen und Studierenden am Campus tiefe Bestürzung aus.

Bezirk: Bozen

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