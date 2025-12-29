Aktuelle Seite: Home > Chronik > Tragödie in Bayern: 14-Jähriger stürzt vor Freund in den Tod
Es herrschten winterliche Verhältnisse

Tragödie in Bayern: 14-Jähriger stürzt vor Freund in den Tod

Montag, 29. Dezember 2025 | 14:47 Uhr
Es herrschten winterliche Verhältnisse
APA/APA/dpa/Silas Stein
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Während einer Bergtour zweier Freunde ist ein 14-Jähriger ausgerutscht, etwa 150 Meter tief abgestürzt und im bayerischen Landkreis Garmisch-Partenkirchen gestorben. Wie die Polizei mitteilte, waren die beiden von Unterammergau aus zum Laubeneck gestartet. Unterhalb des Gipfels sei der Jugendliche dann bei winterlichen und eisigen Verhältnissen ausgerutscht. Vor den Augen seines 13-jährigen Freundes stürzte er in die Tiefe.

Ein weiterer Wanderer habe das Unglück beobachtet und einen Notruf abgesetzt, wie es hieß. Die Bergwacht rückte mit einem Hubschrauber aus, der Jugendliche war zu dem Zeitpunkt jedoch schon tot. Seine Leiche wurde geborgen.

Etwa gleichzeitig stiegen Einsatzkräfte der Bergwacht zu dem 13-Jährigen auf. Er sei intensiv betreut und anschließend ins Tal gebracht worden. Ein Kriseninterventionsteam übernahm dort die Betreuung. Die Polizei ermittelt unter der Leitung der Staatsanwaltschaft.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
„Sieben Millionen Euro für Hamas-Terroristen”
Kommentare
40
„Sieben Millionen Euro für Hamas-Terroristen”
Waldbrand in Tirol: Bub verantwortlich, Arbeiten dauern an
Kommentare
27
Waldbrand in Tirol: Bub verantwortlich, Arbeiten dauern an
Silvester: Die schlimmste Nacht des Jahres
Kommentare
27
Silvester: Die schlimmste Nacht des Jahres
Konsequente Kontrollen des Böllerverbots gefordert
Kommentare
27
Konsequente Kontrollen des Böllerverbots gefordert
Grausam: Finnische Rentiere werden Opfer des Ukraine-Kriegs
Kommentare
22
Grausam: Finnische Rentiere werden Opfer des Ukraine-Kriegs
Anzeigen
Charity-Song „Lichterketten“ veröffentlicht
Charity-Song „Lichterketten“ veröffentlicht
Nähe hilft heilen sammelt wieder mit Musik Spenden
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 