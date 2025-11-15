“Trainsurferin” starb bei Unfall auf der Weststrecke

Von: apa

Eine junge Frau ist in der Nacht auf Samstag auf der Weststrecke bei Blindenmarkt (Bezirk Melk) ums Leben gekommen. Sie soll als “Trainsurferin” außen auf einem Zug mitgefahren sein. Die Landespolizeidirektion Niederösterreich bestätigte der APA einen entsprechenden Bericht des ORF. Das Opfer dürfte aus Tschechien stammen.

Die Frau war laut ersten Ermittlungen mit einer ganzen Gruppe – ebenfalls nicht aus Österreich stammender – Jugendlicher unterwegs. Am späten Freitagabend sollen diese Personen in Amstetten auf einen ICE aufgestiegen sein. In St. Pölten fehlte die Frau. Sie wurde in der Nacht nach einer Suchaktion entlang der Strecke neben den Gleisen entdeckt. Ein Notarzt konnte nur mehr den Tod der Frau feststellen.

Laut dem Bericht musste wegen des Einsatzes die Westbahnstrecke zwischen Amstetten und Ybbs vorübergehend gesperrt werden. Seit dem frühen Morgen sind die Züge wieder unterwegs.