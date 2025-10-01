Tramin: Scheune steht in Flammen

Von: ka

Tramin – Am frühen Abend geriet eine Gerätescheune in der Steinackerstraße in Tramin in Vollbrand. Als die Freiwillige Feuerwehr Tramin am Einsatzort eintraf, hatten alle in der Scheune geparkten landwirtschaftlichen Geräte und Maschinen bereits Feuer gefangen.

Mehrere Atemschutztrupps bekämpften das Feuer von allen Seiten. Dabei wurden die Feuerwehrleute von Tramin von den Freiwilligen Feuerwehren Söll und Rungg unterstützt. Die Freiwillige Feuerwehr Neumarkt stand mit einer Drehleiter, einem Tanklöschfahrzeug und einem Einsatzleitfahrzeug in Bereitschaft.

Die Scheune konnte schnell gelöscht werden, doch die darin befindlichen Geräte wurden allesamt ein Raub der Flammen. Personen kamen nicht zu Schaden.