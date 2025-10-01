Aktuelle Seite: Home > Chronik > Tramin: Scheune steht in Flammen
Scheune schnell gelöscht, Geräte jedoch zerstört – VIDEO

Tramin: Scheune steht in Flammen

Mittwoch, 01. Oktober 2025 | 19:58 Uhr
IMG-20251001-WA0027
Freiwillige Feuerwehr Tramin
Schriftgröße

Von: ka

Tramin – Am frühen Abend geriet eine Gerätescheune in der Steinackerstraße in Tramin in Vollbrand. Als die Freiwillige Feuerwehr Tramin am Einsatzort eintraf, hatten alle in der Scheune geparkten landwirtschaftlichen Geräte und Maschinen bereits Feuer gefangen.

Freiwillige Feuerwehr Tramin

Mehrere Atemschutztrupps bekämpften das Feuer von allen Seiten. Dabei wurden die Feuerwehrleute von Tramin von den Freiwilligen Feuerwehren Söll und Rungg unterstützt. Die Freiwillige Feuerwehr Neumarkt stand mit einer Drehleiter, einem Tanklöschfahrzeug und einem Einsatzleitfahrzeug in Bereitschaft.

Freiwillige Feuerwehr Tramin

Die Scheune konnte schnell gelöscht werden, doch die darin befindlichen Geräte wurden allesamt ein Raub der Flammen. Personen kamen nicht zu Schaden.

Bezirk: Überetsch/Unterland

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Überetsch/Unterland

Meistkommentiert
Toter Wolf in Dolomitental gefunden
Kommentare
60
Toter Wolf in Dolomitental gefunden
Mehrheit würde Rücknahme des Verbrenner-Aus begrüßen
Kommentare
49
Mehrheit würde Rücknahme des Verbrenner-Aus begrüßen
Geplanter Nationalfeiertag am 4. Oktober: Ja oder Nein?
Kommentare
48
Geplanter Nationalfeiertag am 4. Oktober: Ja oder Nein?
Hecken-Tod an Schweizer Grenze sorgt für Aufregung
Kommentare
48
Hecken-Tod an Schweizer Grenze sorgt für Aufregung
Covid erhebt wieder sein Haupt
Kommentare
42
Covid erhebt wieder sein Haupt
Anzeigen
Wintercheck bei Blauschild
Wintercheck bei Blauschild
Ihre Sicherheit im Winter – Jetzt vorbereiten
Unternehmen und digitale Innovation in Südtirol zwischen neuen Herausforderungen und Chancen
Unternehmen und digitale Innovation in Südtirol zwischen neuen Herausforderungen und Chancen
Die digitale Transformation
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 