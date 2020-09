Tramin: Schulmädchen von Pkw angefahren

Tramin – In Tramin hat sich am Montag in der Früh um 7.30 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet. Ersten Informationen zufolge ist ein neunjähriges Mädchen auf dem Weg zur Schule von einem Auto angefahren worden.

Das Kind wurde vom Weißen Kreuz Unterland versorgt und ins Krankenhaus nach Bozen gebracht. Glücklicherweise hat es sich nur leichte Verletzungen zugezogen.

Die Carabinieri ermittelten den Unfallhergang.