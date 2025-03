Trauer im Südtiroler Fußball: Markus Hernegger verstorben

Von: luk

Bozen – Der Südtiroler Fußball trauert um Markus Hernegger, einen jungen Spieler des AVS Kiens, der verstorben ist. Der Verein gab die traurige Nachricht am Samstag über die sozialen Medien bekannt. Der junge Fußballer ist an den Folgen einer Herzkrankheit gestorben.

„Wir sind sprachlos“ – Kiens trauert um seinen Mitspieler

In einer bewegenden Mitteilung drückte der Verein sein tiefes Bedauern aus: „Mit tiefem Schmerz müssen wir mitteilen, dass in der vergangenen Nacht ein außergewöhnlicher junger Mann und vor allem ein außergewöhnlicher Freund von uns gegangen ist.“ Der junge Fußballer sei nicht nur ein geschätztes Teammitglied, sondern vor allem ein zuverlässiger Freund gewesen. „Sein positiver Blick auf das Leben, seine unermüdliche Hingabe und sein Teamgeist haben uns alle inspiriert und bereichert.“

Spielabsage aus Respekt

Aus Gründen der Pietät hat der AVS Kiens das für dieses Wochenende geplante Meisterschaftsspiel gegen Terlan abgesagt.

Die Vereinsmitglieder und Freunde wollen Markus Hernegger mit den schönen gemeinsamen Erinnerungen im Herzen behalten. „Sein Verlust hinterlässt eine riesige Lücke, die niemals gefüllt werden kann. Wir werden ihn nicht nur als Kollegen, sondern vor allem als Mensch schmerzlich vermissen. In diesen schweren Momenten finden wir Trost in der Erinnerung an die schönen gemeinsamen Erlebnisse und wissen, dass sein Geist weiterhin bei uns sein wird. Auch wenn er nicht mehr bei uns ist, wird er immer einen besonderen Platz in unseren Herzen haben.“

Die Gedanken der Mannschaft gelten seiner Familie und seinen Angehörigen.