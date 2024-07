Trauer in Vintl um Walter Salcher [61]

Von: luk

Vintl – Trauer in Vintl: Bei einer Bergtour mit seinem Sohn in den Pfunderer Bergen ist am Sonntag der 61-jährige Walter Salcher tödlich verunglückt.

Beim Abstieg von der Seefeldspitze ist Salcher ausgerutscht und rund 200 Meter tief abgestürzt. Der Pusterer konnte nur mehr tot geborgen werden.

Salcher war früher Gemeindereferent und Vizebürgermeister von Vintl. Zuletzt war er Gemeinderat.

Außerdem war er als Freiwilliger beim Weißen Kreuz tätig und im Amateursportverein aktiv.

Der Bürgermeister von Vintl Walter Huber, spricht von einem großen Verlust. Er sei tief betroffen.

Salcher hinterlässt eine Frau und zwei Söhne.