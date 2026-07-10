Trauer um Cesare Brunini

Von: luk

Bozen – Die Gewerkschaft UIL-SGK gibt mit großer Trauer den Tod von Cesare Brunini bekannt, “der für uns alle einfach ‘Cesarone` war”. Er war langjähriger Gewerkschaftsaktivist und UILM-Delegierter im Lancia-Werk in Bozen, das später zu Iveco und heute zu Leonardo wurde.

“Cesare Brunini war eine prägende Persönlichkeit der Südtiroler Metallgewerkschaft. Als großzügiger, aufrichtiger und stets hilfsbereiter Mensch widmete er einen bedeutenden Teil seines Lebens dem Schutz der Beschäftigten, der Verteidigung ihrer Rechte und dem Aufbau unserer Gewerkschaftsorganisation. Sein Engagement endete nicht mit dem Eintritt in den Ruhestand. Brunini arbeitete weiterhin aktiv in der UIL-SGK mit. Über viele Jahre betreute er den Empfang im Gewerkschaftssitz und stellte seine Erfahrung in den Dienst der Menschen. Darüber hinaus engagierte er sich ehrenamtlich bei der Rentnergewerkschaft UILP und blieb der Organisation verbunden und für andere Menschen da, solange es ihm seine Gesundheit erlaubte”, heißt es in einer Pressemitteilung.

Und weiter: “Mit Cesare verlieren wir einen wichtigen Teil der lokalen Gewerkschaftsgeschichte. Mit ihm geht ein wertvoller Zeitzeuge jener Auseinandersetzungen, Errungenschaften und Werte, die das soziale und gewerkschaftliche Engagement in unserem Land über Jahrzehnte geprägt haben. Sein Beispiel, seine konkrete Hilfsbereitschaft, seine Solidarität und seine tägliche Nähe zu Beschäftigten und Rentnern werden bleiben.”

Die Rentnergewerkschaft UILP, die Metallgewerkschaft UILM, alle Fachgewerkschaften und die gesamte UIL-SGK sprechen seinen Kindern und allen Angehörigen ihre tief empfundene Anteilnahme aus. “Wir werden Cesare mit großer Dankbarkeit, Wertschätzung und Zuneigung in Erinnerung behalten.”