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Tödlicher Freizeitunfall in Tisens

Trauer um Günter Plunger [80] aus Lana

Mittwoch, 22. Juli 2026 | 09:05 Uhr
Kerze sym
pixabay.com
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Von: mk

Tisens – In Schönegg im Gemeindegebiet von Tisens hat sich am Montag ein tragischer Freizeitunfall ereignet. Der bekannte Juwelier Günter Plunger aus Lana ist dabei tödlich verunglückt.

Der leblose Körper des 80-Jährigen wurde nach einer Suchaktion am Fuße einer Schlucht gefunden. Sämtliche Wiederbelebungsversuche erwiesen sich als vergebens.

Die Bergrettung hat das Gebiet unter anderem aus der Luft mit Drohnen abgesucht, während Bergretter der Finanzpolizei mit Suchhunden ausgerückt sind. Die Suche erwies sich als schwierig – einerseits, weil sich es um unwegsames Gelände handelt, andererseits auch wegen der hereinbrechenden Dunkelheit.

Plunger, der die Berge liebte, war zuvor zu einem Ausflug aufgebrochen. Gegen 21.00 Uhr schlug seine Tochter Alarm, nachdem ihr Vater nicht nach Hause zurückgekehrt war. Der 80-Jährige galt als erfahrener Wanderer. Vermutet wird, dass er auf einem Weg ausgerutscht und rund 20 Meter in die Tiefe gestürzt ist.

Auch die Feuerwehr und die Notfallseelsorge standen im Einsatz.

In Lana war der Juwelier aufgrund seiner Professionalität, aber auch wegen seiner freundlichen Art seinem Entgegenkommen sehr bekannt und geschätzt. Zahlreiche Menschen sprachen der Familie ihr Beileid aus.

Bezirk: Burggrafenamt

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