Trauer um Heinzl Oberrauch: Dom berstend voll

Bozen – In Bozen hat am Dienstag die Trauerfeier für Heinzl Oberrauch stattgefunden. Zahlreiche Menschen haben vom 32-jährigen Jungunternehmer Abschied genommen, der bei dem tragischen Hubschrauberabsturz am 22. Jänner ums Leben gekommen ist.

Wie berichtet, kamen bei dem Unglück kamen außerdem Andreas Widmann (35 Jahre) sowie der Pilot des Heikopters ums Leben. Außerdem wurden Jakob Oberrauch (34), der Geschäftsführer der Sportler AG und Bruder von Heinzl Oberrauch, Johannes Peer (34), der Finanzchef der Sportlergruppe und Schwager von Jakob und Heinzl Oberrauch, und Emilio Zierock (35), der Geschäftsführer des Weinguts Foradori in Mezzolombardo, schwer verletzt.

Der Dom konnte die Trauergemeinde kaum fassen, die gekommen war, um sich von Heiner Oberrauch jr. zu verabschieden, meldet stol.it. Hunderte Menschen waren anwesend, um der Familie beizustehen – vor allem seiner Frau Anna und seiner Tochter Mena.

„Heiners Tod schmerzt und erfüllt uns mit tiefster Traurigkeit. Wir stehen hier mit unserer Klage und unserem Schmerz, aber wir stehen auch hier, mit einer Hoffnung, dass der Tod und das Leid nicht das letzte Wort haben“, betonte der diözesane Familienseelsorger Toni Fiung, der den Gottesdienst geleitet hat.

„Der Schnee war dein Element. Das Schicksal wollte, dass du gehst, während du das tust, was du am meisten liebst“, sagte Margaret Oberrauch, die Schwester des Verstorbenen.

Wie Alto Adige online berichtet, waren unter anderem auch Landesrat Philipp Achammer, Bozens Vizebürgermeister Stephan Konder und HCB-Präsident Dieter Knoll zugegen. Auch Jakob Oberrauch und Emilio Zierock, die sich von ihren Verletzungen so weit erholt hatten, konnten an der Trauerfeier teilnehmen.

Nach der Einäscherung erfolgt die Beisetzung im engsten Kreis der Familie.