Trauer um Konrad Pfitscher

Von: fra

Passeier – Die Trauer um den bei einem Bergunfall ums Leben gekommenen Alt-Bürgermeister Konrad Pfitscher ist groß. Bis zuletzt war der 72-Jährige politisch aktiv: Er war Gemeindereferent in St. Leonhard in Passeier und zuständig für Wirtschaft, Handel und Tourismus. Der plötzliche Unfalltod bei einem Bergunfall am gestrigen Samstag hat ein großes Loch in die Dorfgemeinschaft gerissen. Das bestätigt Bürgermeister Robert Tschöll. „Er war ein wichtiger Mensch für die Gemeinde und auch für mich persönlich“, sagt Tschöll, „er war von großer Bedeutung für unsere Gemeinde aber auch für das gesamte Tal.“

Konrad Pfitscher stand seiner Gemeinde 25 Jahre lang als Bürgermeister vor. Dabei hatte er sich besonders für die Einbindung der Gemeinden des Tales in die Stromproduktion eingesetzt. „Ihm ist es unter anderem zu verdanken, dass wir heute die Energiegenossenschaften im Tal haben“, sagt Tschöll.

2010 war – nach 25 Jahren als Bürgermeister – für Pfitscher vorläufig Schluss. Bedingt durch die Mandatsbeschränkung durfte er nicht mehr kandidieren. In der Folge wurde er vom damaligen Landeshauptmann Luis Durnwalder zum neuen Präsidenten des Südtiroler Wohnbauinstituts ernannt. Damit war Pfitscher südtirolweit für die Verwaltung der mehr als 14.000 Sozialwohnungen der öffentlichen Hand verantwortlich. Dieses Amt hatte Pfitscher bis 2015 inne.

2020 ließ er sich dann wieder für die Gemeindepolitik begeistern und sich als Kandidat bei den Gemeindewahlen für die SVP aufstellen. Mit den drittmeisten Vorzugsstimmen wurde er in das politische Gremium gewählt. Seither saß er im Gemeindeausschuss und war für die wichtigen Wirtschaftsbereiche zuständig.