Trauer um KÃ¼nstler Hubert FlÃ¶rl

Innsbruck – Betroffen zeigen sich Kulturreferent Landeshauptmann Anton Mattle und LHStv Josef Geisler über das Ableben von Hubert Flörl. „Tirol verliert einen bedeutenden Künstler, dessen Kunstwerke und Talent auch über Tirols Landesgrenzen hinweg bekannt und geschätzt wurden. Mit seinen Werken vorwiegend um das Thema Religion schaffte er es, die Spiritualität und das vielfach ‚nicht bildliches‘ in bildstarke Ausdrucksformen zu transformieren. Unser Mitgefühl gilt den Angehörigen, insbesondere seiner Familie.“

Hubert Flörl wurde im Jahr 2014 der Berufstitel „Professor“ verliehen, zudem war er Träger des Theodor-Körner-Preises. Von den USA, Malta und Deutschland über Israel bis hin nach Brüssel waren seine Werke zu bestaunen, seine Arbeitsmaterialien reichten von Bronze über Stein bis hin zu Marmor. Auch im Euregiohaus der Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino in Brüssel waren die Werke ausgestellt. „Das Schaffen von Hubert Flörl wird fehlen. Nicht nur die Religion begeisterte ihn – das von Hubert Flörl aufgegriffene Themenspektrum reichte weit in gesellschaftlich aktuelle und geschichtliche Themen vereint mit Energie, Beweglichkeit und Leichtigkeit. In den nun schweren Stunden sind unsere Gedanken bei den Trauernden“, sagt Kulturreferent LH Mattle.