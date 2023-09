Trauer und Bestürzung im Vinschgau nach Tod von Elisabeth Fuchs [57]

Bei Bootsunfall in Kalabrien ums Leben gekommen

Latsch/Kalabrien – Im Vinschgau herrscht nach dem Tod von Elisabeth Fuchs [57] aus Latsch große Bestürzung. Die Südtirolerin war mit ihrem Begleiter im Urlaub und ist bei einem Bootsunglück in Kalabrien ums Leben gekommen, wie das Tagblatt Dolomiten am Samstag schreibt.

Laut ersten Informationen dürfte sie vom Boot ins Meer gefallen und dann von einem Wasserfahrzeug überfahren worden sein. Der Unfall hat sich in der Nähe der Küste von Zambrone in der kalabresischen Provinz Vibo Valentia am Tyrrhenischen Meer zugetragen.

Die Staatsanwaltschaft und die Küstenwache ermitteln zum genauen Unfallhergang. Auch eine Autopsie wurde angeordnet.

Elisabeth Fuchs war als Mitarbeiterin beim Sanitätsbetrieb beschäftigt und in Latsch und Umgebung sehr bekannt, die Nachricht ihres Todes hat große Bestürzung ausgelöst.