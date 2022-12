Trauerfeiern werden in Meran ab Jänner auf Youtube gestreamt

Meran – Ab 1. Januar 2023 können die in der Kapelle des städtischen Friedhofs in der St.-Josef-Straße in Meran öffentlich gestalteten Trauerfeiern virtuell per Streaming auf einem eigenen YouTube-Kanal verfolgt werden.

“Normalerweise – zumindest bis zum Beginn der Covid-Pandemie, die unser Leben und unsere Traditionen buchstäblich durcheinander gebracht hat – wurden Trauerfeiern in Anwesenheit des Leichnams und unter direkter Beteiligung von Familie, Freunden und Bekannten abgehalten. Nun, da der Ausnahmezustand beendet ist, können diese Zeremonien wieder in Anwesenheit stattfinden. Es kann jedoch vorkommen, dass Bürger und Bürgerinnen aus Gründen der Entfernung, des Alters oder einer vorübergehenden Behinderung nicht physisch daran teilnehmen können. Für diese Menschen bietet die Gemeindeverwaltung jetzt einen Streaming-Service für die Beerdigung an, also eine Übertragung, die über einen Computer, ein Smartphone oder ein Tablet aus der Ferne verfolgt werden kann”, erklärte der zuständige Stadtrat Nerio Zaccaria.

“Die Technologie”, so Zaccaria weiter, “ist bereits Teil der Welt der Bestattungsdienste. Wir glauben, dass dieser neue Dienst, der natürlich nicht die Bedeutung und Wichtigkeit der Anwesenheit ersetzen kann, dennoch eine Hilfe für diejenigen darstellt, die nicht die Möglichkeit haben, den Friedhof zu betreten, aber an der Trauer teilnehmen und ihren Angehörigen nahe sein möchten.”

Um virtuell an den öffentlichen Trauerfeiern in der Kapelle des städtischen Friedhofs teilzunehmen, genügt es auf diese Adresse zu klicken.

Findet die Bestattung hingegen auf Wunsch der Angehörigen privat statt, übermittelt das Bestattungsunternehmen den reservierten Link und die entsprechenden Zugangsdaten direkt an die berechtigten Personen.

Technisch wird dieser Dienst durch ein Internet-Videoübertragungssystem gewährleistet, das von der Firma Elettrica Friulana GmbH aus Gradisca di Sedegliano (Udine) installiert wurde.