Trauriger Fund am Möltner Joch: Natürlicher Tod wahrscheinlich

Möltner Joch – Die am Sonntag tot am Möltner Joch aufgefundene Frau ist mit großer Wahrscheinlichkeit eines natürlichen Todes gestorben. Es wurden keine Spuren von Fremdeinwirkungen gefunden. Das hat laut der Nachrichtenagentur Ansa eine erste Leichenschau ergeben. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft weitere Untersuchungen der Umstände sowie eine Obduktion der Leiche angeordnet – dann soll es letzte Klarheit geben.

Die 56-Jährige aus Meran ist am Sonntagnachmittag von Wanderern nahe des Wetterkreuzes am Möltner Joch aufgefunden worden. Die Frau lag in einem Schlafsack unter einer Lärche.

Die alarmierten Rettungskräfte konnten nur mehr ihren Tod feststellen. Danach wurde ihre Leiche ins Tal gebracht.