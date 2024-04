Trickbetrüger plündert Seniorenpaar in Bozen aus

Bozen – Im Bozner Stadtteil Gries hat ein Trickbetrüger fette Beute gemacht. Zurück blieb ein älteres Ehepaar, das diese bittere Erfahrung erst einmal verdauen muss. Der Vorfall ereignete sich am Dienstagvormittag.

In nur zehn Minuten hatte der Täter Geld, Schmuck und Wertgegenstände im Wert von mehr als 50.000 Euro zusammengerafft und war verschwunden, berichtet die Zeitung Alto Adige.

Der Mann klingelte bei dem 85 und 84 Jahre alten Ehepaar und gab sich eloquent als Installateur aus, der von der Hausverwaltung geschickt worden sei. Er trug Arbeitskleidung und hatte sogar einen Werkzeugkoffer dabei. In den wenigen Minuten, die er sich in der Wohnung aufhielt, entwendete er neben Bargeld und Schmuck auch vier Uhren sowie die Eheringe der beiden Senioren.

Das gelang ihm, weil er bei seiner “Arbeit” an den Gasrohren eine unglaubliche Geschichte aus dem Hut zauberte: Um Rost zu entfernen, dürften keine metallischen Gegenstände in der Nähe sein. Sonst würde sein “Spezialwerkzeug” auch diese beschädigen. Da erinnerte sich der 84-jährige Ehemann an den Tresor und die Wertgegenstände darin. Ebenfalls durch das freundliche Auftreten des “Handwerkers” geblendet, leerte er den Tresor und packte die Wertsachen in eine Tüte.

Dann kam die letzte Bitte des Betrügers: Aus Sicherheitsgründen sollten die beiden Senioren den Raum verlassen. Die Senioren kamen der Bitte nach und der Täter nutzte den kurzen Moment, um die Tüte an sich zu nehmen und aus der Wohnung zu verschwinden.

Die Eheleute erstatteten Anzeige. Nach Angaben der Bewohnerin war der Mann etwa 40 Jahre alt, hellhäutig und hatte braune Haare. Bisher konnte die Polizei seine Identität nicht feststellen. Die Fahndung gestaltet sich offenbar schwierig.