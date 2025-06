Tropennächte und Gewitterstimmung in Südtirol

Von: luk

Bozen – Bozen und Umgebung haben in der Nacht auf Samstag eine Tropennacht hinter sich gebracht. Laut dem Landesmeteorologen Dieter Peterlin war das bereits zum zweiten Mal in diesem Juni der Fall. In der Nacht ist die Temperatur hier nicht unter 20 Grad gesunken.

Auch der heutige Samstag war wieder sonnig und heiß. Am Nachmittag trübte sich der Himmel allerdings vielerorts ein. “Im Unterschied zu den letzten Tagen entstehen heute einige Gewitter. Sie können auch heftig ausfallen”, so Peterlin.

Er kündigte nach den vergangenen sommerlichen Tagen an, dass das Wochenende ähnlich warm wird, mit Temperaturen jenseits der 30-Grad-Marke, allerdings wird es zunehmend schwüler. Anfang nächster Woche gehen die Temperaturen laut Peterlin um ein paar Grad zurück.

Sonntag bringt Sonne

Der Sonntag beginnt erneut mit viel Sonnenschein. Am Nachmittag und Abend entstehen wieder einige Gewitter, die sich bis in die Nacht hineinziehen können.

Ab Dienstag beständiger

Am Montag kommt es mit Durchzug einer Störung im Tagesverlauf zu einigen Regenschauern und Gewittern. Die Temperaturen gehen um ein paar Grad zurück.

Der Dienstag bringt eine freundliche Mischung aus Sonne und Wolken sowie Höchstwerte bis 31 Grad.

Am Mittwoch wird es verbreitet sonnig mit ein paar Quellwolken am Nachmittag.

Am Donnerstag bleibt es hochsommerlich mit viel Sonnenschein. Am Nachmittag steigt die Schauerneigung leicht an.